Haberler

Çanakkale'de yılbaşı akşamı 2 bin 678 kolluk kuvveti görev yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yeni yıl akşamı için 2 bin 678 güvenlik personeli görev yapacak. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirecek.

Çanakkale'de yılbaşı akşamı polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden toplam 2 bin 678 personel görev yapacak. Aynı zamanda görevli ekipler tarafından işletme, market, satış noktaları üzerinde de fiyat, etiket ve ürün denetimleri sağlanacak.

Yeni yıla girerken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından il genelinde gerekli tedbirler alındı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bin 122 polis, bin 477 jandarma ve 79 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 678 personel görev yapacak. 155 Polis aracı ile 115 polis ekibi, 410 jandarma aracı ile 412 jandarma timi 8 sahil güvenlik yüzer unsuru ile ise 18 sahil güvenlik ekibi sahada 7/24 görev esası ile asayişi sağlayacak. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde 19 ekip ve toplam 66 personel, il merkezi ve ilçelerinde, işletmelerde denetimler gerçekleştirecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor