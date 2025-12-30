Çanakkale'de yılbaşı akşamı 2 bin 678 kolluk kuvveti görev yapacak

Çanakkale'de yılbaşı akşamı polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden toplam 2 bin 678 personel görev yapacak. Aynı zamanda görevli ekipler tarafından işletme, market, satış noktaları üzerinde de fiyat, etiket ve ürün denetimleri sağlanacak.

Yeni yıla girerken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından il genelinde gerekli tedbirler alındı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bin 122 polis, bin 477 jandarma ve 79 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 678 personel görev yapacak. 155 Polis aracı ile 115 polis ekibi, 410 jandarma aracı ile 412 jandarma timi 8 sahil güvenlik yüzer unsuru ile ise 18 sahil güvenlik ekibi sahada 7/24 görev esası ile asayişi sağlayacak. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde 19 ekip ve toplam 66 personel, il merkezi ve ilçelerinde, işletmelerde denetimler gerçekleştirecek. - ÇANAKKALE