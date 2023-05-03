Çanakkale'de Yeşil Sol Partililer seçim çalışmalarında kahvehanedeki 4 kişiyi hastanelik etti

Çanakkale'de seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Partililer, kahvehanede tartıştıkları 4 kişi darp ederek hastanelik etti.

Olay Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Adayı Adile Yalçın, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtti.

Ardından tartışma yaşandı. Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darp etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "Dumlupınar Camisi'nin oradaki kahvede otururken Yeşil Sol Partisi'nin Milletvekili Adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben bayanlarla tokalaşmıyorum, dedim. Tamam dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Partili olduğumu söyledim O ana kadar herhangi bir şey yoktu. Ondan sonra bir başkası geldi. Ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç dört kişi saldırdılar. Polisler geldi sonra, ortalık sakindi. İkinci defa ise üç dört araba 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale soktular. Ondan sonra oradaki sloganları, biz barış istiyoruz siz niye böyle yapıyorsunuz. Ben de, barış isteyenler böyle mi yapar, dedim. Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz, dedim. Bu şekilde mi kabullenir insanlar, dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz? Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki? Darp edilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türküm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim. Hakkımı da savunacağım" dedi.

AK Parti Çanakkale 1. Sıra Milletvekili Adayı Ayhan Gider ise, "Bu akşam ne Çanakkale'mize ne Türkiye'mize yakışmayacak bir olayla karşı karşıyayız. Biz seçim sürecinin güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu akşam Yeşil ve Sol Parti'nin Milletvekili Adayının bir kahve ziyaretinde 4 tane vatandaşımız gerek siyasi fikirlerinden gerekse dini saiklerle el sıkmamışlar. Teşekkür ederek, olayı sonuçlandırmak istemişler. Ancak orada grubun içindeki bir kişinin önce sözlü saldırısına daha sonra fiziksel saldırısına maruz kalmışlardır. Olay bu kadarla da kalmamış, bu kişiler kahveden uzaklaştıktan sonra 25-30 kişi toplanarak, tekrar kahveye baskın vermişlerdir. Biz siyaset ve şiddetin yan yana olabilecek iki olgu olmadığı biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar. Şiddet eğilimli kişileri adaylar yanlarında gezdiremezler. Tabii bunun münferit bir olay olmasını arzu ediyoruz ancak gittikten sonra geri gelip saldırının devam etmesi bunun sıradan bir adi olay olmadığı izlemini veriyor. Hele hele bu günlerde HDP Genel Başkanının çıkıp Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla stratejik hedeflerinin örtüştüğü beyanından sonra, desteğini tam ve net bir şekilde açıkladıktan sonra, yapılan siyasi mitinglerde sözüm ona CHP temsilcilerinin zafer işaretlerinden sonra atılan 'Apo' sloganlarından sonra, Çanakkale'de bile bazılarının bu cesareti göstermiş olabilmesi tesadüfi değildir. Biz bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini söyleyenlerin bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz. Aklıselimin, iyi niyetin, hoşgörünün temsilcileriyiz. Ne burada ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde buna izin vermeyiz. Ben yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Aldıkları darbeler büyük. Doktorlardan aldığımız bilgi, bu gece müşahede altında kalacaklardır. İnşallah onarılamaz sonuçlarla karşılaşmayız. Emniyet teşkilatımızın da bu gece gereğini yapacağını biliyoruz. Konu adli makamlara intikal ediyor. Ben partilim veya partilim olmayan bu olaydan etkilenen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Şiddete şiddet bizim tasvip edeceğimiz, hoş göreceğimiz bir şey değildir. Bunun gereği devlet görevlilerinin işidir. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yapacaklardır. Hiçbir şüphemiz yok. Tüm adaylara özellikle Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bu milleti germeyin. Buna hakkınız yok. Üç koltuk için olmayacak yerlere olmayacak tavizler vermeyin. Bu millete bunu yapmaya hakkınız yok" diye konuştu. - ÇANAKKALE