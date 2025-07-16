Çanakkale'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Çanakkale'de Yangınla Mücadele Sürüyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınlarında yoğun rüzgar nedeniyle ekiplerin mücadelesi zorlu geçiyor. Orman Genel Müdürlüğü, rüzgarın etkisiyle yangınla mücadelede karşılaşılan güçlükleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında yoğun rüzgarla ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda rüzgarın etkisiyle ekiplerin üzerine yağan kıvılcımlar, yangınla mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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