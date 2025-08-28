Çanakkale'de Yangında Eşek Kurtarıldı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kemel köyünde tarım arazisinde çıkan yangında ağaca bağlı haldeki eşek, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde saat 12.46'da tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın saat 17.40'da kontrol altına alındı. Alevler arasında ağaca bağlı olarak bulunan eşek ise son anda kurtarıldı. Bir vatandaşın eşeği kurtardıktan sonra kayda aldığı videodaki konuşmaları ise izleyenleri gülümsetti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE