Çanakkale'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip etti. Yangın, orman ekiplerinin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip etti.

Ayvacık ilçesi Çamköy köyü kırsalında tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip etti. Vali Toraman, orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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