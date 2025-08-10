Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı, Yaralı Ceylana Yardım Edildi

Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı, Yaralı Ceylana Yardım Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmaları sırasında yaralı bir yavru ceylana su içirdi. Yangın, 8 Ağustos'ta başlamıştı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan yangın dün kontrol altına alındı. Ekipler devam eden soğutma çalışmaları sırasında yaralı yavru bir ceylana denk gelerek su içirdi.

Yangın, 8 Ağustos saat 13.30 sıralarından Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında orman alanında başladı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekipler dün gece geç saatlere kadar soğutma çalışmalarına devam etti. Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri ise devam eden çalışmaları sırasında yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler su içirdi. Öte yandan dün sabah saatlerinde ekipler tarafından bir başka yaralı ceylan daha tespit edildi ancak ceylan ekipleri görünce kaçarak uzaklaştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Fener'e imza atması beklenen Kerem için Okan Buruk'tan flaş hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.