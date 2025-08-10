Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı, Yaralı Ceylana Yardım Edildi

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan yangın dün kontrol altına alındı. Ekipler devam eden soğutma çalışmaları sırasında yaralı yavru bir ceylana denk gelerek su içirdi.

Yangın, 8 Ağustos saat 13.30 sıralarından Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında orman alanında başladı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekipler dün gece geç saatlere kadar soğutma çalışmalarına devam etti. Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri ise devam eden çalışmaları sırasında yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler su içirdi. Öte yandan dün sabah saatlerinde ekipler tarafından bir başka yaralı ceylan daha tespit edildi ancak ceylan ekipleri görünce kaçarak uzaklaştı. - ÇANAKKALE