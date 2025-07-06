Çanakkale'de Yangın: 3 Ahır ve 2 Traktör Römorku Yanmıştır

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda çıkan yangında 3 ahır ve ağıl ile 2 traktör römorku yandı.

Yangın, saat 11.25 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelle müdahaleye başladı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgede "dam" olarak bilinen 3 ahır ve ağıl ile 2 traktör römorku yandı. Köylülerin yanan ahırlardaki hayvanları ise son anda çıkardıkları öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE