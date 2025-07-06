Çanakkale'de Yangın: 3 Ahır ve 2 Traktör Römorku Yanmıştır

Çanakkale'de Yangın: 3 Ahır ve 2 Traktör Römorku Yanmıştır
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda çıkan yangında 3 ahır ve 2 traktör römorku alevlere teslim oldu. Yangına müdahale için havadan ve karadan ekipler sevk edildi, yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda çıkan yangında 3 ahır ve ağıl ile 2 traktör römorku yandı.

Yangın, saat 11.25 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyünde makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelle müdahaleye başladı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgede "dam" olarak bilinen 3 ahır ve ağıl ile 2 traktör römorku yandı. Köylülerin yanan ahırlardaki hayvanları ise son anda çıkardıkları öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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