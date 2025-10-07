Çanakkale'de Yağış Sonrası Yol Çöktü, İki Araç Maddi Hasar Gördü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece boyunca devam eden yağış nedeniyle altyapı çalışması yapılan yol çöktü. 2 otomobil de göçüğün içine düştü.

Olay, Biga ilçesi Hamdibey mahallesi Hıdır sokakta meydana geldi. Bir şirketin altyapı çalışması yaptığı bölgede dün akşam saatlerinde beri süren yağış nedeniyle yol çöktü. Olayda yaralanan olmazken yol kenarında park halinde bulunan 17 EZ 166 ve 17 FU 338 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şirket ekipleri olay yerinde çalışmalar yaparken çöken yolda sıkışan maddi hasarlı araçlar çekici yardımı ile çekilecek. - ÇANAKKALE