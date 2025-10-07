Haberler

Çanakkale'de Yağış Sonrası Yol Çöktü, İki Araç Maddi Hasar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece boyunca devam eden yağışlar altyapı çalışması yapılan yolda çöküntüye neden oldu. İki otomobil göçüğün içine düşerken, olayda yaralanan olmadı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece boyunca devam eden yağış nedeniyle altyapı çalışması yapılan yol çöktü. 2 otomobil de göçüğün içine düştü.

Olay, Biga ilçesi Hamdibey mahallesi Hıdır sokakta meydana geldi. Bir şirketin altyapı çalışması yaptığı bölgede dün akşam saatlerinde beri süren yağış nedeniyle yol çöktü. Olayda yaralanan olmazken yol kenarında park halinde bulunan 17 EZ 166 ve 17 FU 338 plakalı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şirket ekipleri olay yerinde çalışmalar yaparken çöken yolda sıkışan maddi hasarlı araçlar çekici yardımı ile çekilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı

Süper Lig'de 8 maça çıkan hocayla yollar ayrıldı
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.