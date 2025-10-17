Çanakkale'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları: 4 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar çerçevesinde 4 kişi tutuklanırken, 53 gram sentetik kannabinoid, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 2 adet ölçü aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 52 adet 7.65 milimetrelik çaplı tabanca fişeği, pala bıçak, uyuşturucu kullanma aparatlarından ise kova, bang ve 4 adet payp ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 07-10 Ekim tarihleri arasında Biga ve Ezine ilçelerinde 35 personel ile 3 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye ait 5 adres ile 5 araçta narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı. Aramalar sonucunda 53 gram sentetik kannabinoid, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 2 adet ölçü aparatı kaşık, ruhsatsız av tüfeği, 52 adet 7.65 milimetrelik çaplı tabanca fişeği, pala bıçak, uyuşturucu kullanma aparatlarından ise kova, bang ve 4 adet payp ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 13 şahıs yakalanarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 've 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından haklarında adli işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE