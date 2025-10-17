Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları: 4 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonları: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 kişiyi tutukladı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirdi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar çerçevesinde 4 kişi tutuklanırken, 53 gram sentetik kannabinoid, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 2 adet ölçü aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 52 adet 7.65 milimetrelik çaplı tabanca fişeği, pala bıçak, uyuşturucu kullanma aparatlarından ise kova, bang ve 4 adet payp ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 07-10 Ekim tarihleri arasında Biga ve Ezine ilçelerinde 35 personel ile 3 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye ait 5 adres ile 5 araçta narkotik köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı. Aramalar sonucunda 53 gram sentetik kannabinoid, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 2 adet ölçü aparatı kaşık, ruhsatsız av tüfeği, 52 adet 7.65 milimetrelik çaplı tabanca fişeği, pala bıçak, uyuşturucu kullanma aparatlarından ise kova, bang ve 4 adet payp ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 13 şahıs yakalanarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 've 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından haklarında adli işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.