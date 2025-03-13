Çanakkale'de Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 12 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Çanakkale'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonda, yakalanan şahısla birlikte 110 gram skunk ve silah ele geçirildi.
Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs dahil 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 110 gram skunk ve 1 adet tabanca ile 3 adet mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa