Çanakkale'de Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 12 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs dahil 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 110 gram skunk ve 1 adet tabanca ile 3 adet mermi ele geçirildi. - ÇANAKKALE