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Çanakkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamasıyla 1 şüpheli tutuklandı. Araçta ele geçirilen 240.35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi dikkat çekti.

Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 240.35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli E.A. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakkında işlem yapılan E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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