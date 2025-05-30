Çanakkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay ceza aldı. Biga Kaymakamlığı, suçlarla mücadele kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan şahıs Biga ilçesi Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak civarında yakalandı. S.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay ceza hükmü verildi.

Biga Kaymakamlığının "Zehir Tacirlerine Geçit Yok" mesajıyla yaptığı açıklamada, suçlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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