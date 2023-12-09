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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

9 Aralık 2023 12:38 Son Güncelleme: 12:40 Abone Ol

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Lapseki İlçe Jandarma ekipleri, Çardak beldesinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen R.G. isimli kişiyi suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.