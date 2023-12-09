Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Lapseki İlçe Jandarma ekipleri, Çardak beldesinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen R.G. isimli kişiyi suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli, tutuklandı.
Lapseki İlçe Jandarma ekipleri tarafından Çardak beldesinde, gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen R.G. isimli kişiyi kıs kıvrak yakaladı. Suçüstü yakalanan R.G. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi. - ÇANAKKALE