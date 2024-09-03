Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 22 olaya müdahale edildi. 31 şahıs hakkında işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 112,90 gram kubar esrar, 46,96 gram likit esrar, 70,82 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 9,85 gram metamfetamin, 9,70 gram skank, 299 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - ÇANAKKALE