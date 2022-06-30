Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, şüpheli bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, 3 bin 24 adet Smyra Sentetik Ecza maddesi, 21 adet Xanax Sentetik Ecza maddesi, 6 adet Regapen Sentetik Ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı adli mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa