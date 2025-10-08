Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 20,68 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, hassas terazi, rulo alüminyum folyo ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 2 gün önce Gelibolu ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi emdirilmiş 19 adet peçete, 20,68 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, hassas terazi, rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE