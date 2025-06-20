Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Ayakkabı Kutusunda 1 Milyon TL Bonzai Ele Geçirildi

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ayakkabı kutusu içinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 kilo 322 gram bonzai ve 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda ayakkabı kutusu içinde piyasa değeri 1 milyon TL olan bonzai ele geçirildi

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda aramalar sırasında ayakkabı kutusu içinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 kilo 322 gram Sentetik Kannabinoid(Bonzai), 41 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik, il merkezinde 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapıldı. 4 adreste yapılan aramalarda toplam 1 kilo 322 gram Sentetik Kannabinoid(Bonzai), 41 adet Sentetik Ecza, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H. Ü, H.S, S.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ö. ise Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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