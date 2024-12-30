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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 981 Hap Ele Geçirildi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 981 Hap Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 2 şüpheli üzerinde toplamda 981 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından işlem yapılıyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin üzerinde 981 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince şüpheli 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 981 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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