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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin TL Değerinde Metamfetamin Ele Geçirildi
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla karş karşıya.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri 700 bin TL değerinde 202,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Gelibolu'da bir otobüste yolculuk yapan hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli M.A.B. gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 700 bin TL değerinde 202,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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