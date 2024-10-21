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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin Lira Değerinde Skunk Ele Geçirildi

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 700 Bin Lira Değerinde Skunk Ele Geçirildi
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Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 593,45 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin Türk Lirası olan uyuşturucu madde bulundu.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 3 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 700 bin Türk Lirası olan 593,45 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İl Merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ekipler tarafından yakalanan B.G. isimli şahıs hakkında TCK 188 uyuşturucu madde ticareti yapmak ve TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan yakalamada, 3 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 700 bin Türk Lirası olan 593,45 gram sunk maddesi ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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