Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL değerinden uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan uyuşturucular ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 kilo 284 gram skunk, 68 gram kokain, 43,52 gram metamfetamin, 39,08 gram esrar, 9,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 242 adet sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete parçası, 1 adet tabanca ile 6 adet mermi, 20 bin 130 Türk lirası ile 10 euro ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olduğu belirtilirken, uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan 1 araca da el konuldu. 36 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 19 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

