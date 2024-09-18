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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 600 Bin Lira Değerinde Madde Ele Geçirildi

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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 600 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Ö.Y. isimli şüpheliden 2 parça halinde piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 149,36 gram taş kokain ve 0,85 gram skank maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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