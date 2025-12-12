Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 milyon TL'lik hammadde ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram uyuşturucu madde yapımına yetecek 103 gram hammadde ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde yapımında kullanılan, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 10 kilogram uyuşturucu madde yapımına yetecek miktarda 103 gram hammadde ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan arama ve incelemelerde uyuşturucu madde yapımında kullanılan, piyasa değeri yaklaşık yaklaşık 6 milyon TL olan 10 kilogram uyuşturucu madde yapımına yetecek miktarda 103 gram hammadde, 232 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 580 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
