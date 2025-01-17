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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 544,47 Gram Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 544,47 Gram Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üstünde ve aracında 544,47 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamasıyla tutuklandı.

Çanakkale'de üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli E.K.'nin üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk ele geçirildi.

Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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