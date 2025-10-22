Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç gelirine el konuldu.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ile Mücadele' çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Bayramiç, Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu madde Kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, 28personel ve narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 762 gram sentetik kannabinoid, 2 gram satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 25 gram sentetik kannabinoid hammadde, 10 gram metamfetamin, 150 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı(Payp), hassas terazi, 400 mililitre aseton, manuel sigara sarma makinesi, 195 adet sentetik kannabinoid fişekleme/paketlemede kullanılan kilitli poşet, sentetik kannabinoid fişekleme/paketlemede kullanılan rulo jelatin, 6 adet cep telefonu, 5 bin 700 TL suç geliri para ele geçirildi. Gerçekleştirlen operasyonlarda şüpheli 17 kişi hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülürken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
