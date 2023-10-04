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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'de uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen otomobili durdurdu. Ekiplerce narkotik köpeği eşliğinde araçta ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.