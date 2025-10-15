Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 450 gram sentetik kannabinoid, 120 adet sentetik ecza, 6 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, uyuşturucu kullanma aparatı kova, öğütme aparatı, 9 adet cep telefonu ve 6 bin 200 TL ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Ekim tarihinde Çanakkale merkezde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 5 şüpheliye ait 7 adreste ve 2 araçta narkotik köpeğinin de katılımıyla 35 personel ile operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 450 gram sentetik kannabinoid, 120 adet sentetik ecza, 6 adet satışa hazır fişeklenmiş sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp, uyuşturucu kullanma aparatı kova, öğütme aparatı, 9 adet cep telefonu, suçtan elde edilen 6 bin 200 TL ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
