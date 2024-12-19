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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler A.B., G.İ., İ.A., B.A., R.A. ve A.D. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden A.B., B.A. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, G.İ., İ.A. ve R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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