Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 82,98 gram kokain ele geçirildi.
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa