Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan operasyonda, 1 kilo 682 gram skunk ele geçirilen 3 kişi tutuklandı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından işlem yapıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE
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