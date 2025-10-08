Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 216 Gram Kokain ve 500 Bin TL Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 216 gram kokain ve yaklaşık 500 bin TL bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda araçta 216 gram kokain ve yaklaşık 500 bin TL ele geçirildi.

Ezine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Ezine ilçe girişinde yapılan aramada gerçekleşti. Emniyet ekipleri şüphelenilen 17 AHN 522 plakalı lacivert renk aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 216 gram kokain ve yaklaşık 500 bin TL ele geçirildi. Araç sürücüsü S.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili Ezine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.