Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilogram Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilogram sentetik kannabinoid yapımına yetecek bonzai ham maddesi ile 1 kilo 610 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 20 kilogram sentetik kannabinoid maddesi yapımına yetecek miktarda bonzai ham maddesi, 1 kilo 610 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde 28-29 Eylül tarihlerinde il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yaklaşık 20 kilogram sentetik kannabinoid maddesi yapımına yetecek miktarda bonzai ham maddesi, 1 kilo 610 gram sentetik kannabinoid, 1,90 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 90 TL ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

