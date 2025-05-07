Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 şahıs tutuklandı.

Çanakkale'nin Merkez ve Ezine ilçelerinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 256 adet extacy, 30 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 5 bin 385 TL değerinde para ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahısların savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şahıs serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken 2 şahıs ise tutuklandı.

Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada "Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" mesajını verdi. - ÇANAKKALE