Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 51 parça halinde toplam 140,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 58 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir bitkisi, çalıntı kaydı bulunan motorsiklet, av tüfeği, hassas terazi, 4 kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli B.K. ve S.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE