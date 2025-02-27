Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 217,71 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 217,71 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE