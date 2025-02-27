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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 217,71 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 217,71 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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