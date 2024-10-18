Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Shube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 43,81 gram Metamfetamin ve bir payp ele geçirildi.
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler B.S. ve H.B. yakalandı. 43,81 gr Metamfetamin maddesi ve 1 payp ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler B.S. ve H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Narkotik
Sıcak Gelişme:
Dalaman'da 12 saattir süren orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler bir mahalleye yaklaştı.