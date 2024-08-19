Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 190 Kök Kenevir ve 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 190 kök kenevir bitkisi ve bir kilo 58 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 15 Ağustos Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Biga ilçesi Elmalı köyünde icra edilen operasyonda 190 kök kenevir bitkisi ve bir kilo 58 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Söz konusu operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. - ÇANAKKALE