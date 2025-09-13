Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Güncelleme:
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Biga ilçesi İstiklal mahallesinde 12 Eylül 2025 günü uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
