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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir aracın motor kısmında yapılan operasyonda 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin ele geçirildi. T.Ç. isimli şüpheli tutuklandı, A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir aracın motor kısmında uyuşturucu maddde çıktı. 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir aracın motor kısmında yapılan aramada 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve A.R.K. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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