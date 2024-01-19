Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin üst ve araç aramasında 3 kilo 151 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE