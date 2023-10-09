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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı. Operasyonda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelinin daha önceki suçları olduğu tespit edildi.