Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı. Operasyonda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelinin daha önceki suçları olduğu tespit edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları L.G'yi yolda yürürken durdurdu.
Polis ekipleri şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette kubar esrar ve poşet içerisinde sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca "yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.