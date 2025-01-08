Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonlarında 156 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 156 şüpheli yakalandı ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 393 gram skunk, 483 gram bonzai, 718 gram esrar, 496 gram kokain, 981 adet ecstasy, 1898 adet sentetik ecza, 617 gram metamfetamin ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa