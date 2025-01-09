Çanakkale'de Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Gözaltında
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde bulunan T.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 20 gram esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
Gelibolu Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, T.K. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 20 gram esrar ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa