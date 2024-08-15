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Çanakkale'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Biga istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, ilçe girişinde bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi ve takla attı.

Kaza sonucunda takla atan otomobilden fırlayan sürücü Mert Durucu, yaşamını yitirdi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Mert Durucu'nun üvey kardeşi olduğu öğrenilen araç içerisinde bulunan 13 yaşındaki Berat Ünlü ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berat Ünlü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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