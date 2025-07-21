Çanakkale'de Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Çanakkale'de Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Çanakkale'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. yönetimindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle 16 JUK 80 plakalı otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada 16 JUK 80 plakalı otomobilde bulunan F.K, D.Y, A.Y, N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ÇOMÜ Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak

Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Dürzi-Bedevi çatışması ateşkese rağmen sürüyor! Ülkenin tamamı tehlike altında

Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor! Tüm ülke risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.