Çanakkale'de Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Çanakkale'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. yönetimindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpışmanın etkisiyle 16 JUK 80 plakalı otomobil yan yattı. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada 16 JUK 80 plakalı otomobilde bulunan F.K, D.Y, A.Y, N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ÇOMÜ Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE