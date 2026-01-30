Haberler

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. H.İ.Ö. yönetimindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 32 E 0900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada H.İ.Ö., S.K., S.Z., M.Z. ve T.Z. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yolculardan S.Z'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
