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Çanakkale'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: İki Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çarpışma sonrası sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Çanakkale'ye seyir halinde olan 34 TK 0411 plakalı araç ile Çanakkale'den Çan'a gitmekte olan 35 MDP 62 plakalı araç, Karakadılar köyü yakınlarındaki bir petrol istasyonu önünde çarpıştı.

Kazada isimleri öğrenilemeyen araç sürücüleri yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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