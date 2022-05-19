Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çanakkale-Çan karayolu Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, N.T. idaresindeki 17 AAB 364 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü N.T. ile eşi ve çocuğu yaralandı. Çanakkale'de hastaneye gittikten sonra Çan'a döndükleri öğrenilen aile, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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