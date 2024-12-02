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Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir kişiye çarpmasıyla gerçekleşti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Karlı köye gitmekte olan Halil Oral'ın kullandığı 17 HS 112 plakalı araç, İlyasağa Çifliği köyü yakınlarında yol kenarındaki Sabri Karaca'ya çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çapmanın etkisi Sabri Karaca yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Halil Oral 4 metrelik şarampole uçtu. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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