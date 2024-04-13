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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Gökçebayır köyü kavşağında meydana geldi. M.B.K. idaresindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan C.A. yönetimindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralanan 33 TK 625 plakalı otomobil sürücüsü C.A. kaldırdığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 17 AFJ 270 plakalı otomobil sürücüsü M.B.K ile her iki araçta bulunan 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Ambulansa hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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